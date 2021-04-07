***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirme kriterleri ile birlikte detaylı olarak irdelenmiştir. Şirketimizin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri , 2020 yılı finansal tablolarımızda oluşan satışların maliyetine olan oranı %10'un altında gerçekleşmiştir.Satış işlemlerinde kamuya açıklanan 2020 yılık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarında her hangi bir ilişkili işlem satış hasılatı bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924587BIST