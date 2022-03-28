***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.03.2022 09:21
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2022 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2021 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'tan ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2022 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013331
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8502
En Düşük
14,8049
18:0516,2830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
18:05924,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,51
|Açılış
|: 924,40
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|271,00
|316.404.040
|% 9,05
|
|ISYAT
|3,70
|36.016.087
|% 7,25
|
|OTKAR
|452,20
|117.036.240
|% 4,83
|
|NUHCM
|48,26
|3.774.279
|% 4,66
|
|ARCLK
|57,80
|253.756.201
|% 3,99
|
|ARENA
|13,81
|2.260.218
|% 0,00
|
|ARSAN
|3,92
|16.651.970
|% 0,00
|
|ASELS
|23,84
|906.750.616
|% 0,00
|
|ASUZU
|66,80
|80.356.855
|% 0,00
|
|ATAGY
|4,00
|1.316.818
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% 0,00
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,00
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 0,00
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,00
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8359
|14,8442
|% 0,09
|
|Euro
|16,2685
|16,2873
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,4462
|19,5437
|% -0,23
|
|Frank
|15,8316
|15,9269
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9461
|3,9659
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-21,15
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-9,09
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem