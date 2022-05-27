***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
27.05.2022 11:47
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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25.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 116.000.000 TL olan sermayesinin %39,66 artış ile 162.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili hazırlanan izahnamenin onayı için 25.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.
26.05.2022 tarihli 2022/25 sayılı Sermaye kurulu bülteninde "Bedelli Sermaye artırımı ile ilgili onaya sunulan izahnamenin Şirketimiz için onaylandığı" bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032891
BIST
16:102.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,18
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
16:1016,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0706
|Açılış
|: 16,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2732
16:1017,4509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1087
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4273
16:10976,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,41
|Açılış
|: 976,00
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:08
|RODRG
|17,60
|3.734.999
|% 10,00
|
|HATEK
|21,34
|42.482.952
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|301.463.755
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,79
|190.930.693
|% 7,07
|
|KARSN
|6,85
|2.340.496.896
|% 7,03
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|377.244.530
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,20
|58.862.931
|% -6,43
|
|NUGYO
|4,72
|124.301.273
|% -5,60
|
|THYAO
|44,82
|3.757.764.570
|% 0,81
|
|KARSN
|6,85
|2.340.496.896
|% 7,03
|
|EREGL
|32,92
|1.631.516.517
|% 1,54
|
|KRDMD
|14,63
|1.457.545.347
|% -0,14
|
|SISE
|20,60
|1.334.016.091
|% -1,44
|
|KARSN
|6,85
|2.340.496.896
|% 7,03
|
|AKFGY
|2,74
|377.244.530
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|505.567.093
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,49
|585.940.400
|% -1,32
|
|HALKB
|5,65
|704.575.409
|% 2,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2592
|16,3241
|% -0,15
|
|Euro
|17,4225
|17,4922
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,5874
|20,6906
|% 0,20
|
|Frank
|17,0075
|17,1100
|% 0,18
|
|Riyal
|4,3471
|4,3689
|% 0,06
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,31
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,43
|
Seans Raporu
16:08
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16:23
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