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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

27.05.2022 11:47
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 116.000.000 TL olan sermayesinin %39,66 artış ile 162.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili  hazırlanan izahnamenin onayı için 25.03.2022 tarihinde  Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.
 
26.05.2022 tarihli  2022/25 sayılı Sermaye kurulu bülteninde "Bedelli  Sermaye artırımı  ile ilgili onaya sunulan   izahnamenin Şirketimiz  için onaylandığı" bildirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032891


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