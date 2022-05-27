***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022 - 27.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 116.000.000 TL olan sermayesinin %39,66 artış ile 162.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.05.2022 tarihinde onaylanan izahname ve ekleri bildirimde yer almaktadır. İzahname Ek 3 - Şirketin 2019-2020 ve 2021 yıllları finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033088BIST