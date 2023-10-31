***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
31.10.2023 14:31
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.08.2023-28.09.2023-30.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 162.000.000 TL olan sermayesinin %100 artış ile 324.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili hazırlanan izahnamenin onayı için 06.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. 27.10.2023 tarihli 2023/65 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde "Bedelli Sermaye artırımı ile ilgili onaya sunulan izahnamenin Şirketimiz için onaylandığı" bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212310
BIST
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14:357.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 7.749
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|Önceki Kapanış
|: 7.713
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7.669
En Yüksek
7.775
14:3528,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 28,2800
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|Önceki Kapanış
|: 28,1800
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28,5332
En Düşük
28,2053
14:3530,1684
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 29,9000
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|Açılış
|: 1.817,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
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1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:35
|TABGD
|190,30
|4.862.176.092
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|247.955.634
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.026.737
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.297.958
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|INTEM
|294,10
|58.140.478
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.862.176.092
|% 10,00
|
|THYAO
|221,60
|4.784.319.559
|% 1,23
|
|MIATK
|890,60
|3.830.421.663
|% 7,76
|
|TUPRS
|144,50
|3.279.857.541
|% 2,19
|
|ASTOR
|127,10
|1.947.593.940
|% -2,53
|
|ODAS
|12,78
|1.462.947.898
|% -2,59
|
|EKGYO
|6,64
|612.451.486
|% -1,19
|
|ZOREN
|5,53
|467.503.747
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,66
|1.266.951.941
|% 0,68
|
|MHRGY
|5,37
|386.963.653
|% -3,24
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2774
|28,2931
|% 0,19
|
|Euro
|30,1535
|30,1684
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3576
|34,5299
|% 0,21
|
|Frank
|31,2137
|31,4017
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5179
|7,5556
|% 0,10
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
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|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,65
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