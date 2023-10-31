***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023-28.09.2023-30.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 162.000.000 TL olan sermayesinin %100 artış ile 324.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili hazırlanan izahnamenin onayı için 06.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. 27.10.2023 tarihli 2023/65 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde "Bedelli Sermaye artırımı ile ilgili onaya sunulan izahnamenin Şirketimiz için onaylandığı" bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212311BIST