***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 19:45
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 19.04.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni (onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140191
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 84,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 84,7700
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 14,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9000
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:0515,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,11
|Açılış
|: 15,82
|
|Önceki Kapanış
|: 15,72
|
15,83
En Düşük
15,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3922
|19,4020
|% 0,01
|
|Euro
|21,2796
|21,3261
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,0537
|24,1744
|% 0,09
|
|Frank
|21,5206
|21,6502
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1564
|5,1822
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-8,97
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.977
|9.167
|117,00
|
|Yarım
|4.384
|4.488
|57,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.251
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|0,09
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|-1,56
|