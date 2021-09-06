***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 18:36
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisi binasına ek yeni bina yatırımı yapma kararı almış, yapı ruhsatı müracaatı ile ilgili doküman ve projeleri 03 Eylül 2021 tarihi itibariyle Orhangazi Belediyesi'ne teslim ederek ruhsat alınması sürecini başlatmıştır.
Yapılması hedeflenen yeni işleme tesisi binasının kapalı alanının yaklaşık olarak 18.000 m² olması planlanmaktadır.
Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962092
BIST
15:121.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,65
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:128,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1210,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:12488,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,12
|Açılış
|: 488,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:10
|ORCAY
|14,33
|158.883.372
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.935.640
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.483
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.884.765
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.586.260
|% -3,28
|
|GARAN
|9,46
|1.172.090.548
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|540.499.418
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|383.545.136
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,31
|370.968.451
|% 0,69
|
|EREGL
|18,02
|313.745.742
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|540.499.418
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.172.090.548
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|307.299.657
|% 2,14
|
|ODAS
|1,48
|76.555.167
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,59
|30.586.260
|% -3,28
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4632
|8,4658
|% 0,04
|
|Euro
|10,0297
|10,0390
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6628
|11,7212
|% 0,41
|
|Frank
|9,1758
|9,2311
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2475
|2,2588
|% -0,06
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:10
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-
15:26XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 8, 076.00 milyon TL de
-
15:26HDFGS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 737, 375 adet işlem
-
15:24PRKAB
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 926 adet işlem
-
15:23RAYSG
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 742 adet işlem
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, YKBNK