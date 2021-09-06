***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisi binasına ek yeni bina yatırımı yapma kararı almış, yapı ruhsatı müracaatı ile ilgili doküman ve projeleri 03 Eylül 2021 tarihi itibariyle Orhangazi Belediyesi'ne teslim ederek ruhsat alınması sürecini başlatmıştır.Yapılması hedeflenen yeni işleme tesisi binasının kapalı alanının yaklaşık olarak 18.000 m² olması planlanmaktadır.Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962092BIST