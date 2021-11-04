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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2021 09:24



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ana ortaklığımız Çelik Holding A.Ş.'nin  fiili   dolaşımdaki pay oranının  % 5'in üzerine çıkması  nedeniyle, Şirketimiz  Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Yönergesi' nin 8'inci, 23'ücü ve 37'nci maddelerinde yer alan kotasyon şartlarının sağlanması ve fiili dolaşım oranının % 5'in üstünde olması nedeniyle, hisse senetlerinin şartlarını sağladığı pazarda işlem görmesi yönünde onay verilmesi için hazırladığı  dilekçeyi   Borsa İstanbul Kotasyon müdürlüğü'ne   sunmuştur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974633


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Tam 3.627 3.718 11,44  
Yarım 1.753 1.799 5,53  
Çeyrek 879 899 2,77  
Gümüş.Ons 23,48 23,50 -0,03  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 0,02  
B. Petrol 81,53 81,53 -0,46  
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