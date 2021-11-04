***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 09:24
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortaklığımız Çelik Holding A.Ş.'nin fiili dolaşımdaki pay oranının % 5'in üzerine çıkması nedeniyle, Şirketimiz Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Yönergesi' nin 8'inci, 23'ücü ve 37'nci maddelerinde yer alan kotasyon şartlarının sağlanması ve fiili dolaşım oranının % 5'in üstünde olması nedeniyle, hisse senetlerinin şartlarını sağladığı pazarda işlem görmesi yönünde onay verilmesi için hazırladığı dilekçeyi Borsa İstanbul Kotasyon müdürlüğü'ne sunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974633
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0461
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05552,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 4,31
|Açılış
|: 552,80
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6926
|9,6992
|% 0,61
|
|Euro
|11,2368
|11,2467
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,2106
|13,2769
|% 0,44
|
|Frank
|10,5802
|10,6440
|% 0,47
|
|Riyal
|2,5784
|2,5913
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,91
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,46
|