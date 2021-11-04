***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna ortaklığımız Çelik Holding A.Ş.'nin fiili dolaşımdaki pay oranının % 5'in üzerine çıkması nedeniyle, Şirketimiz Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Yönergesi' nin 8'inci, 23'ücü ve 37'nci maddelerinde yer alan kotasyon şartlarının sağlanması ve fiili dolaşım oranının % 5'in üstünde olması nedeniyle, hisse senetlerinin şartlarını sağladığı pazarda işlem görmesi yönünde onay verilmesi için hazırladığı dilekçeyi Borsa İstanbul Kotasyon müdürlüğü'ne sunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974633BIST