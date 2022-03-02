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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2022 21:03
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02.03.2022 tarihinde, diğer hususlar yanında, ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 116.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 46.000.000 TL artırılarak 162.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Anılan karara istinaden Hâkim Ortağımız Çelik Holding A.Ş. 02.03.2022 tarih ve 2022/03-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizce yapılacak söz konusu bedelli sermaye artırımı sebebiyle Çelik Holding A.Ş. hisse payına isabet eden tutar olan 43.565.174 TL'nin "sermaye avansı" olarak Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir. Anılan karar çerçevesinde yukarıda yer verilen "sermaye avansı ödemesi" 02.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup anılan tutar Şirketimiz hesabına ulaşmıştır." 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006650


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