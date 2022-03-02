***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 21:03
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02.03.2022 tarihinde, diğer hususlar yanında, ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 116.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 46.000.000 TL artırılarak 162.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Anılan karara istinaden Hâkim Ortağımız Çelik Holding A.Ş. 02.03.2022 tarih ve 2022/03-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizce yapılacak söz konusu bedelli sermaye artırımı sebebiyle Çelik Holding A.Ş. hisse payına isabet eden tutar olan 43.565.174 TL'nin "sermaye avansı" olarak Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir. Anılan karar çerçevesinde yukarıda yer verilen "sermaye avansı ödemesi" 02.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup anılan tutar Şirketimiz hesabına ulaşmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006650
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2256
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2315
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7384
En Düşük
15,4208
18:05869,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,80
|Açılış
|: 869,78
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1011
|14,1212
|% 1,62
|
|Euro
|15,6599
|15,7383
|% 1,49
|
|Sterlin
|18,8022
|18,8965
|% 1,88
|
|Frank
|15,2430
|15,3348
|% 1,17
|
|Riyal
|3,7507
|3,7695
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-25,52
|
|Altın Gr.
|870
|870
|1,48
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MGROS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT