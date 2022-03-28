***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 09:23
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Gündem : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 08/04/2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesi.
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar : Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25/03/2022 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili rapora istinaden, 08/04/2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Hasan Basri Aktan, Sn. Atilla Zeybek ve Sn. Ömer Lütfi ERTEN'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013335
BIST
18:052.176
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|271,00
|316.404.040
|% 9,05
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|ISYAT
|3,70
|36.016.087
|% 7,25
|
|OTKAR
|452,20
|117.036.240
|% 4,83
|
|NUHCM
|48,26
|3.774.279
|% 4,66
|
|ARCLK
|57,80
|253.756.201
|% 3,99
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|SKTAS
|3,34
|17.911.342
|% 0,00
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|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,78
|12.472.341
|% 0,00
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|ULKER
|15,27
|30.354.387
|% 0,00
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|TSPOR
|5,54
|60.021.421
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|KRDMD
|15,30
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|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,00
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|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 0,00
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
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|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,00
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8343
|14,8440
|% 0,09
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|Euro
|16,2631
|16,2840
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,4491
|19,5467
|% -0,22
|
|Frank
|15,8335
|15,9288
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-20,62
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|Altın Gr.
|923
|924
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,43
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|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,22
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|B. Petrol
|114
|114
|-3,76
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