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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 09:23
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Gündem         : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 08/04/2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesi.
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar : Kurumsal Yönetim Komitesi'nin  25/03/2022 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili rapora istinaden, 08/04/2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.  Hasan Basri Aktan, Sn. Atilla Zeybek ve Sn.  Ömer Lütfi ERTEN'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013335


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ISYAT 3,70 36.016.087 % 7,25  
OTKAR 452,20 117.036.240 % 4,83  
NUHCM 48,26 3.774.279 % 4,66  
ARCLK 57,80 253.756.201 % 3,99  
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Altın Gr. 923 924 -10,30  
Cumhuriyet 6.186 6.280 14,00  
Tam 6.158 6.311 3,35  
Yarım 2.976 3.053 1,62  
Çeyrek 1.493 1.526 0,81  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,43  
Gümüş Gr. 11,95 11,96 -0,22  
B. Petrol 114 114 -3,76  
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