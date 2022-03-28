***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGündem : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 08/04/2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesi.TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.Karar : Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25/03/2022 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili rapora istinaden, 08/04/2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Hasan Basri Aktan, Sn. Atilla Zeybek ve Sn. Ömer Lütfi ERTEN'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013335BIST