***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı resmi gazetede Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa ili Orhangazi İlçesinde bulunan Şirketimiz Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.Bursa özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine 4737 sayılı endüstri bölgeleri kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034477BIST