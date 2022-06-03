***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 11:33
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı resmi gazetede Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa ili Orhangazi İlçesinde bulunan Şirketimiz Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.Bursa özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine 4737 sayılı endüstri bölgeleri kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034477
BIST
12:002.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,40
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:0016,5048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0508
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:0017,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0748
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:00989,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 989,82
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:58
|DOKTA
|26,76
|4.254.253
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|RYSAS
|7,77
|37.366.918
|% 7,77
|
|EPLAS
|20,42
|34.373.914
|% 7,14
|
|KORDS
|52,65
|141.488.425
|% 6,80
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.526.771
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,65
|185.719.082
|% -8,74
|
|AVGYO
|2,75
|7.672.019
|% -4,84
|
|OZRDN
|13,36
|2.065.401
|% -4,50
|
|SASA
|42,16
|1.901.593.373
|% 4,88
|
|THYAO
|49,14
|1.261.009.496
|% -0,93
|
|KARSN
|7,28
|1.256.045.397
|% 1,25
|
|KRDMD
|15,19
|807.216.536
|% -0,26
|
|EREGL
|34,72
|757.955.862
|% 0,12
|
|KARSN
|7,28
|1.256.045.397
|% 1,25
|
|DOHOL
|3,92
|350.279.413
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,83
|236.936.139
|% 0,71
|
|TSKB
|2,16
|153.209.903
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,75
|541.057.008
|% -0,91
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5014
|16,5066
|% 0,32
|
|Euro
|17,7530
|17,7901
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6920
|20,7958
|% 0,25
|
|Frank
|17,1539
|17,2572
|% 0,22
|
|Riyal
|4,3869
|4,4089
|% 0,26
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,81
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,89
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,88
|
Seans Raporu
11:58
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RYSAS, MZHLD, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:13
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