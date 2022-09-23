***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 22:05
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, parça üretiminden mühendislik ve yüksek Know-How gerektiren ürünlere geçişe ilişkin Ar-Ge çalışmaları kapsamında, Grup Şirketimiz Parsan ile birlikte başlattığı Arka Aks Kovanı projesinde numune üretimi öncesi önemli aşamalar tamamlanmıştır. Projenin test ve buna paralel pazarlama faaliyetleri devam etmekte olup, tamamlandıkça sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065054
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0966
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,8712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1701
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8025
18:05972,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,22
|Açılış
|: 972,67
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
970,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4054
|18,4198
|% 0,55
|
|Euro
|17,8423
|17,8619
|% -0,99
|
|Sterlin
|19,9529
|20,0529
|% -2,89
|
|Frank
|18,6748
|18,7873
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8783
|4,9028
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,35
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-11,04
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.644
|6.767
|5,00
|
|Yarım
|3.230
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,41
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-4,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem