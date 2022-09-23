***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, parça üretiminden mühendislik ve yüksek Know-How gerektiren ürünlere geçişe ilişkin Ar-Ge çalışmaları kapsamında, Grup Şirketimiz Parsan ile birlikte başlattığı Arka Aks Kovanı projesinde numune üretimi öncesi önemli aşamalar tamamlanmıştır. Projenin test ve buna paralel pazarlama faaliyetleri devam etmekte olup, tamamlandıkça sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065054BIST