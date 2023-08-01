***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 01 Haziran 2023 tarihli ve 2023/06-01 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptaline ve bağlı ortaklığımız Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Döktaş Dökümcülük") sermayesinin 162.000.000,00 TL'den 324.000,00 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda, 07 Aralık 2022 tarih ve 12-02 karar sayılı Yönetim Kurulu kararımız neticesinde ödenmiş 55.849.800,00 TL ile muhtelif tarihlerde ödenmiş 289.570.200,00 TL olmak üzere toplamda 345.420.000,00 TL Döktaş Dökümcülük'e "Sermaye Avansı" olarak ödenmiş olup, Döktaş Dökümcülük tarafından gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı için payımıza isabet eden tutarın, Döktaş Dökümcülük'e "Sermaye Avansı" olarak ödenen tutarlardan tamamını teşkil edecek şekilde karşılanmasına ve rüçhan hakkı kullanımı sonrası sermaye artış tutarının karşılanması amacıyla halka arz edilen payların gerektiği takdirde satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179379BIST