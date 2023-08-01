***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 18:42
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 01 Haziran 2023 tarihli ve 2023/06-01 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptaline ve bağlı ortaklığımız Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Döktaş Dökümcülük") sermayesinin 162.000.000,00 TL'den 324.000,00 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda, 07 Aralık 2022 tarih ve 12-02 karar sayılı Yönetim Kurulu kararımız neticesinde ödenmiş 55.849.800,00 TL ile muhtelif tarihlerde ödenmiş 289.570.200,00 TL olmak üzere toplamda 345.420.000,00 TL Döktaş Dökümcülük'e "Sermaye Avansı" olarak ödenmiş olup, Döktaş Dökümcülük tarafından gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı için payımıza isabet eden tutarın, Döktaş Dökümcülük'e "Sermaye Avansı" olarak ödenen tutarlardan tamamını teşkil edecek şekilde karşılanmasına ve rüçhan hakkı kullanımı sonrası sermaye artış tutarının karşılanması amacıyla halka arz edilen payların gerektiği takdirde satın alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179379
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
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|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
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|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
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|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
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|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
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|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
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|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
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|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
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|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
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|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,9423
|26,9513
|% 0,17
|
|Euro
|29,5412
|29,5716
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,2907
|34,4627
|% -0,36
|
|Frank
|30,6401
|30,8247
|% -0,28
|
|Riyal
|7,1596
|7,1955
|% 0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-20,26
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|-15,91
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.012
|11.113
|-57,00
|
|Yarım
|5.510
|5.582
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-14,00
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|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,50
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|Gümüş Gr.
|20,98
|21,01
|-0,42
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|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,21
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Seans Raporu
17:59
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17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
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17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem