***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 08:57
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Döktaş Orhangazi Demir Döküm ve Manisa Alüminyum Basınçlı Döküm tesislerimiz, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer almıştır. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası her iki tesislerimizde proje parçalarının seri üretimine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188866
BIST
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17:237.583
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,10
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2325,7738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,21%
|| -1,4155
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2328,0798
En Yüksek
|Değişim
|: -4,90%
|| -1,4465
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:231.588,53
En Yüksek
|Değişim
|: -5,12%
|| -85,70
|Açılış
|: 1.588,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ONCSM
|202,40
|128.244.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,10
|2.560.626.950
|% -12,16
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.168.032
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.685.157
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.420.081
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.344.478
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,74
|14.301.261.798
|% 8,70
|
|ISCTR
|18,04
|13.336.258.991
|% 7,44
|
|THYAO
|234,20
|12.429.315.843
|% -2,29
|
|AKBNK
|30,00
|11.226.529.623
|% 8,46
|
|KLSER
|114,70
|10.520.474.242
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,74
|14.301.261.798
|% 8,70
|
|ISCTR
|18,04
|13.336.258.991
|% 7,44
|
|EKGYO
|8,51
|5.066.802.894
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,10
|2.141.953.798
|% 4,33
|
|AKBNK
|30,00
|11.226.529.623
|% 8,46
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7191
|25,7738
|% -5,21
|
|Euro
|27,8846
|28,0798
|% -4,90
|
|Sterlin
|32,4755
|32,6384
|% -5,80
|
|Frank
|29,1044
|29,2797
|% -5,63
|
|Riyal
|6,8414
|6,8757
|% -5,30
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38KORDS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 953 adet işlem
-
17:37CVKMD
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 916 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135
-
17:36XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 203, 876.00 milyon TL de
-
17:36KONYA
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 5, 665.60 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 904 adet işlem