***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDöktaş Orhangazi Demir Döküm ve Manisa Alüminyum Basınçlı Döküm tesislerimiz, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer almıştır. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası her iki tesislerimizde proje parçalarının seri üretimine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188866BIST