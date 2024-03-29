***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 14:21
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raporu'na istinaden 26.04.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Ömer ÖZBAY, Fikret KUZUCU,Seyfi DEĞİRMENCİ Sermaye Piyasası Kurulu'nunda herhangi bir olumsuz görüş bildirmemesine istinaden bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264270
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|63,25
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|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
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|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
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|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
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|ODINE
|58,40
|80.830.506
|% 9,98
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|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|157.262.669
|% -9,97
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|VRGYO
|45,06
|546.890.991
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
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|ENSRI
|27,00
|123.886.086
|% -9,94
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|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
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|THYAO
|297,50
|6.318.458.846
|% -0,08
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|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
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|AGROT
|37,18
|2.576.835.221
|% 5,45
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|AKBNK
|47,06
|2.260.968.398
|% 0,60
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|ZOREN
|5,90
|2.185.617.628
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
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|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,96
|1.087.494.820
|% 3,00
|
|PEKGY
|13,70
|1.176.856.538
|% 8,90
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,3553
|32,3628
|% 0,14
|
|Euro
|35,0045
|35,0801
|% 0,04
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|Sterlin
|41,0794
|41,2853
|% 0,66
|
|Frank
|36,1047
|36,2857
|% 0,70
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|Riyal
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|15:42
|Alış
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|Altın Ons
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