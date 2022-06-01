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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2022 10:58
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Duyurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 116.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 162.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DOKTA, TRADOKTS91G7 116.000.000 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00022

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 116.000.000 46.000.000,000 39,65517

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.06.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.06.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 27.05.2022 tarihli yazısı ile , Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 116.000.000 TL'den 162.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 46.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir. - Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %39,65517'u oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. - Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 02.06.2022 ile 16.06.2022 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. - Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri, 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir. - Sermaye artırımına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' ı n d a n ( www.kap.org.tr), Şirketimizin ( www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ( www.isyatirim.com.tr ) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. - Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033806


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