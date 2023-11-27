***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 162.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 324.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00030 28.255,701Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 28.255,701Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.11.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.11.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 08.11.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 162.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak 324.00.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 06.11.2023 – 20.11.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan 28.255,701 TL nominal değerli payların 23.11.2023-24.11.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı 23.11.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Artırılan 162.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (06.11.2023 - 20.11.2023) içerisinde 145.800.000,16 TL'si hakim ortağımız Çelik Holding A.Ş. tarafından Şirketimize verilen sermaye avansından mahsuben, 16.171.770,250 TL'sı nakten ve kalan 28.255,701 TL nominal değerli payların 23 Kasım 2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışından 1.155.451,21 TL olmak üzere toplam 163.127.221,62 TL fon girişi sağlanmıştır.Sermaye artışından sağlanan toplam fon tutarı, izahnamede belirtilen şekilde kullanılacaktır.Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220321BIST