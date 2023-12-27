***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Madde Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 162.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 324.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00030 28.255,701Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 28.255,701Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.11.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.11.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.12.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.12.2023SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 08.11.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.11.2023 tarihinde tamamlanan Bedelli Sermaye Artırımı nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuz 26.12.2023 tarihinde onaylanmış olup Ekte yer alan sözleşme tadili Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (27.12.2023) tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229907BIST