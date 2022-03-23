***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.03.2022 17:38
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 23.03.2022 tarih ve 2022 / 05 sayılı kararıyla onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012441
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,86
|Açılış
|: 2.195
|
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|: 2.189
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2.204
En Düşük
2.170
17:4514,8524
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0301
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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14,8590
En Düşük
14,7784
17:4516,3278
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|| -0,0313
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|Önceki Kapanış
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17:45922,53
En Yüksek
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|| 6,41
|Açılış
|: 922,53
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|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
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|ENSRI
|16,94
|37.776.754
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.262.121
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.133.540
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.612.424
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.679.441
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.333.180
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.166.147.663
|% -9,89
|
|AYCES
|66,95
|8.477.218
|% -7,59
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|268,70
|76.024.646
|% -6,67
|
|GARAN
|12,17
|3.767.670.292
|% 2,01
|
|THYAO
|28,30
|2.205.014.525
|% -0,77
|
|KRDMD
|15,28
|1.634.683.095
|% 0,13
|
|EREGL
|33,66
|1.365.660.063
|% -0,41
|
|HEKTS
|17,99
|1.330.482.208
|% 3,81
|
|DOHOL
|3,28
|1.166.147.663
|% -9,89
|
|GARAN
|12,17
|3.767.670.292
|% 2,01
|
|ODAS
|1,62
|309.255.353
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,05
|766.306.194
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,35
|394.892.584
|% 0,43
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8466
|14,8524
|% 0,20
|
|Euro
|16,3067
|16,3278
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,5467
|19,6448
|% -0,31
|
|Frank
|15,8409
|15,9363
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9478
|3,9676
|% 0,17
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|8,01
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,86
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,95
|
Seans Raporu
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17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem