***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.08.2023 18:41
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 01.08.2023 tarih ve 2023 / 24 sayılı kararıyla onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179378
BIST
'
17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0723
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0450
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -14,61
|Açılış
|: 1.685,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.683,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9496
|26,9777
|% 0,27
|
|Euro
|29,5843
|29,5915
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% -0,44
|
|Frank
|30,6195
|30,8039
|% -0,35
|
|Riyal
|7,1645
|7,2004
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-21,63
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-14,39
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.022
|11.120
|-50,00
|
|Yarım
|5.515
|5.585
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.793
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,47
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|-0,67
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem