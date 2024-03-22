***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tamamlanan sermaye artırımı süreci kapsamında elde edilen fonun tamamı, fon kullanım raporunda gösterildiği şekilde kullanılmış olup fon kullanımı tamamlanmıştır. Tamamlanan Sermaye artırımından sağlanan fonun kullanımına ilişkin 20.03.2024 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261543BIST