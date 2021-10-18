***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2021 09:21
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.012.483,34 TRY 95,7004
Halka açık kısım 4.987.516,66 TRY 4,2996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971161
BIST
13:371.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:379,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:3710,7601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0134
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:37526,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 526,09
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.086.619
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.167.329
|% 9,95
|
|OZBAL
|17,75
|34.617.640
|% 7,90
|
|PRKAB
|16,82
|82.032.057
|% 7,54
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|163.270.054
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|106.225.078
|% -8,88
|
|BAYRK
|8,36
|28.578.261
|% -6,17
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,80
|1.035.252.611
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,07
|605.749.942
|% 1,87
|
|SISE
|8,16
|563.499.434
|% 1,24
|
|THYAO
|14,45
|508.453.030
|% -1,30
|
|TUPRS
|127,40
|462.127.404
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,33
|319.313.046
|% -0,85
|
|GARAN
|8,80
|1.035.252.611
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,07
|605.749.942
|% 1,87
|
|TSKB
|1,19
|98.183.087
|% -0,83
|
|SISE
|8,16
|563.499.434
|% 1,24
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2796
|9,2826
|% 0,23
|
|Euro
|10,7595
|10,7885
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,7186
|12,7824
|% 0,19
|
|Frank
|9,9882
|10,0483
|% -0,06
|
|Riyal
|2,4689
|2,4813
|% 0,30
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-6,03
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|11,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|11,71
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,66
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|1,12
|