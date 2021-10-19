***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2021 09:19
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.001.877,34 TRY 95,6913
Halka açık kısım 4.998.122,66 TRY 4,3087
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971338
BIST
10:131.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.424
10:139,2854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0454
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2766
10:1310,8271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0236
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,8087
10:13531,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,71
|Açılış
|: 531,51
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TLMAN
|33,86
|24.896.581
|% 8,11
|
|PRKAB
|18,48
|20.417.972
|% 7,44
|
|FRIGO
|22,70
|6.663.828
|% 6,37
|
|KSTUR
|279,00
|367.164
|% 5,24
|
|ASUZU
|18,26
|7.120.565
|% 4,82
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,14
|18.316.453
|% -5,97
|
|MERIT
|30,52
|2.915.963
|% -4,74
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|EUYO
|4,19
|430.891
|% -2,56
|
|GARAN
|8,90
|245.440.328
|% 1,14
|
|GUBRF
|53,45
|133.160.972
|% -1,20
|
|FROTO
|171,80
|128.552.467
|% 3,25
|
|ASELS
|16,50
|110.306.109
|% 1,41
|
|KRDMD
|7,18
|99.167.525
|% -0,28
|
|GARAN
|8,90
|245.440.328
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,94
|41.319.848
|% 1,04
|
|ODAS
|1,43
|24.394.081
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,18
|99.167.525
|% -0,28
|
|AKBNK
|5,14
|57.294.131
|% 1,18
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2810
|9,2854
|% -0,49
|
|Euro
|10,8189
|10,8271
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,7597
|12,8237
|% -0,16
|
|Frank
|10,0519
|10,1125
|% -0,13
|
|Riyal
|2,4695
|2,4818
|% -0,49
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|14,81
|
|Altın Gr.
|531
|532
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,11
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,46
|