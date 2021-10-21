***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2021 09:50
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 110.721.877,34 TRY 95,4499
Halka açık kısım 5.278.122,66 TRY 4,5501
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971635
BIST
11:441.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:449,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2781
En Düşük
9,1938
11:4410,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:44532,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,33
|Açılış
|: 532,11
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:44
|HLGYO
|2,62
|36.341.703
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,72
|69.241.298
|% 8,18
|
|OLMK
|7,60
|5.706.440
|% 7,95
|
|OYLUM
|7,75
|3.266.365
|% 6,16
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,80
|141.112.457
|% -7,85
|
|GARFA
|13,96
|1.809.729
|% -6,31
|
|YEOTK
|62,60
|54.896.147
|% -5,58
|
|ERSU
|4,79
|36.608.212
|% -5,52
|
|GARAN
|9,05
|643.399.705
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|495.773.163
|% -0,07
|
|SASA
|27,72
|472.822.139
|% 1,91
|
|FROTO
|182,40
|427.798.079
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,93
|252.412.445
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,93
|252.412.445
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,47
|213.382.360
|% 0,41
|
|GARAN
|9,05
|643.399.705
|% -0,66
|
|VKGYO
|1,58
|102.679.477
|% 5,33
|
|ZRGYO
|1,72
|69.241.298
|% 8,18
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2760
|9,2781
|% 0,72
|
|Euro
|10,8124
|10,8216
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,7537
|12,8176
|% 0,46
|
|Frank
|10,0374
|10,0978
|% 0,54
|
|Riyal
|2,4628
|2,4752
|% 0,59
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,69
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,84
|