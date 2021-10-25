***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2021 09:36
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 110.481.877,34 TRY 95,2430
Halka açık kısım 5.518.122,66 TRY 4,7570
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972116
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
0
En Düşük
0
18:059,8163
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2137
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
18:0511,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,2456
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
18:05566,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 13,29
|Açılış
|: 566,86
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|HEDEF
|2,15
|689.537
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8088
|9,8168
|% 2,23
|
|Euro
|11,4188
|11,4400
|% 2,21
|
|Sterlin
|13,4443
|13,5117
|% 2,10
|
|Frank
|10,6433
|10,7074
|% 1,92
|
|Riyal
|2,6037
|2,6167
|% 2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,86
|
|Altın Gr.
|566
|566
|12,75
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,19
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:01HLGYO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 719, 284 adet işlem
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303