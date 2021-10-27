***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2021 09:25
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 110.255.113,34 TRY 95,0475
Halka açık kısım 5.744.886,66 TRY 4,9525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972656
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
0
En Düşük
0
18:059,4807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0550
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
18:0511,0279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0391
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
18:05545,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,14
|Açılış
|: 545,80
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
544,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|15,73
|148.858.029
|% 2,04
|
|MARTI
|1,68
|6.780.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|61.908.024
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,62
|62.378.679
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,58
|514.402.042
|% 0,00
|
|BLCYT
|14,70
|17.975.911
|% 0,00
|
|DERIM
|8,99
|8.061.679
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.922.172
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,62
|62.378.679
|% 0,00
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 0,00
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 0,00
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% 0,00
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 0,00
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4756
|9,4819
|% -0,56
|
|Euro
|11,0157
|11,0257
|% -0,37
|
|Sterlin
|13,0460
|13,1114
|% -0,35
|
|Frank
|10,3013
|10,3634
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5252
|2,5379
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,50
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem