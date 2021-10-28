***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.10.2021 09:20
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 110.224.479,34 TRY 95,0211
Halka açık kısım 5.775.520,66 TRY 4,9789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973127
BIST
10:071.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.518
10:079,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0874
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5675
En Düşük
9,4668
10:0711,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0710
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,0983
En Düşük
11,0056
10:07553,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,28
|Açılış
|: 553,24
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
553,58
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ZRGYO
|2,00
|14.154.819
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|2.776.697
|% 9,86
|
|AYCES
|58,00
|608.592
|% 8,01
|
|PKENT
|3.800,00
|26.600
|% 7,60
|
|GOZDE
|6,49
|39.155.197
|% 6,57
|
|GOODY
|8,08
|7.195.946
|% -5,39
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|KERVN
|0,73
|111.143
|% -2,67
|
|TURSG
|4,98
|13.145.037
|% -2,54
|
|PNSUT
|16,18
|963.077
|% -2,53
|
|GARAN
|9,50
|134.497.213
|% -0,63
|
|SISE
|8,71
|57.332.349
|% -0,80
|
|TSPOR
|5,39
|47.069.245
|% 2,86
|
|EREGL
|19,84
|45.855.732
|% 0,35
|
|THYAO
|14,84
|39.355.824
|% -0,07
|
|GARAN
|9,50
|134.497.213
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,66
|36.725.667
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,39
|47.069.245
|% 2,86
|
|ODAS
|1,40
|10.195.798
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,00
|14.154.819
|% 9,89
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5648
|9,5675
|% 0,92
|
|Euro
|11,0926
|11,0981
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,0919
|13,1576
|% 0,78
|
|Frank
|10,3481
|10,4105
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5362
|2,5490
|% 0,61
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,98
|
|Altın Gr.
|553
|553
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,04
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|-0,97
|