***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2021 09:21
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 110.053.306,34 TRY 94,8735
Halka açık kısım 5.946.693,66 TRY 5,1265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973885
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
0
En Düşük
0
18:059,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0169
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,5237
18:0511,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0195
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0562
18:05551,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,16
|Açılış
|: 551,00
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|MAGEN
|8,44
|79.936.070
|% 0,00
|
|TETMT
|186,50
|1.846.999
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5483
|9,5532
|% 0,18
|
|Euro
|11,0844
|11,0941
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0062
|13,0714
|% 0,10
|
|Frank
|10,4631
|10,5261
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5392
|2,5519
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,59
|
|Altın Gr.
|551
|551
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:07VAKFN
Yüzde 4.01 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 558, 841 adet işlem
-
10:06KARYE
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 899, 649 adet işlem
-
10:05PETUN
Yüzde 4.62 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 059, 984 adet işlem
-
10:04XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 20, 450.00 milyon TL de
-
10:04SEYKM
Yüzde 5.23 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 477, 176 adet işlem