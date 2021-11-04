***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2021 09:22
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 109.896.306,34 TRY 94,7382
Halka açık kısım 6.103.693,66 TRY 5,2618
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974632
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0746
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05551,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,13
|Açılış
|: 551,62
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
553,84
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6996
|9,7101
|% 0,72
|
|Euro
|11,2584
|11,2752
|% 0,67
|
|Sterlin
|13,1815
|13,2476
|% 0,22
|
|Frank
|10,5636
|10,6273
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5732
|2,5861
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,77
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,01
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,39
|