***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2022 10:36
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.321.133,166 TRY 94,6427
Halka açık kısım 8.678.866,834 TRY 5,3573
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057459
BIST
13:063.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,12
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:0618,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:0618,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:061.011,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,91
|Açılış
|: 1.011,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:06
|YYAPI
|1,32
|50.913.436
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|PRKME
|10,46
|39.088.226
|% 9,99
|
|HKTM
|14,64
|3.169.458
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|185.802.335
|% 9,96
|
|DENGE
|2,07
|29.636.454
|% -7,17
|
|AZTEK
|13,46
|316.306.457
|% -7,11
|
|GZNMI
|38,42
|163.834.900
|% -6,93
|
|GLRYH
|3,82
|41.328.959
|% -6,83
|
|SKTAS
|2,99
|20.730.711
|% -5,68
|
|THYAO
|68,10
|1.757.520.958
|% -0,58
|
|SASA
|54,70
|1.382.079.969
|% 3,21
|
|PETKM
|11,76
|1.173.246.971
|% 1,38
|
|HEKTS
|42,00
|1.089.447.935
|% 6,98
|
|EKGYO
|3,75
|1.084.805.261
|% 2,46
|
|EKGYO
|3,75
|1.084.805.261
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,64
|820.431.055
|% -0,53
|
|ADESE
|0,91
|103.564.537
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,87
|525.731.085
|% -1,81
|
|PETKM
|11,76
|1.173.246.971
|% 1,38
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1195
|18,1232
|% 0,21
|
|Euro
|18,1453
|18,1562
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,3409
|21,4480
|% 0,05
|
|Frank
|18,8254
|18,9388
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8108
|4,8349
|% 0,20
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,02
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.825
|6.882
|-55,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|-0,72
|