***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2022 09:45
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.246.349,166 TRY 94,5965
Halka açık kısım 8.753.650,834 TRY 5,4035
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058283
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
0
En Düşük
0
17:5918,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1652
En Düşük
18,1333
17:5918,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1293
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:591.027,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.027,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.027,83
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|31,76
|46.462.971
|% 0,00
|
|ADESE
|0,97
|154.232.326
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|AFYON
|4,44
|68.475.306
|% 0,00
|
|AKSA
|56,45
|138.945.161
|% 0,00
|
|ADEL
|31,76
|46.462.971
|% 0,00
|
|ADESE
|0,97
|154.232.326
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|AFYON
|4,44
|68.475.306
|% 0,00
|
|AKSA
|56,45
|138.945.161
|% 0,00
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% 0,00
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1566
|18,1586
|% 0,09
|
|Euro
|18,2006
|18,2186
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,4487
|21,5563
|% 0,57
|
|Frank
|18,7801
|18,8933
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8158
|4,8400
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|7,90
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,03
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.875
|6.936
|21,00
|
|Yarım
|3.350
|3.391
|10,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,62
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM