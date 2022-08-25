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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.08.2022 09:45
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.246.349,166 TRY 94,5965
Halka açık kısım 8.753.650,834 TRY 5,4035




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058283


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 31,76 46.462.971 % 0,00  
ADESE 0,97 154.232.326 % 0,00  
AKBNK 11,07 3.749.208.671 % 0,00  
AFYON 4,44 68.475.306 % 0,00  
AKSA 56,45 138.945.161 % 0,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,1566 18,1586 % 0,09  
Euro 18,2006 18,2186 % 0,70  
Sterlin 21,4487 21,5563 % 0,57  
Frank 18,7801 18,8933 % 0,48  
Riyal 4,8158 4,8400 % 0,08  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 7,90  
Altın Gr. 1.026 1.026 4,03  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.875 6.936 21,00  
Yarım 3.350 3.391 10,00  
Çeyrek 1.680 1.695 5,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,35 0,22  
Gümüş Gr. 11,25 11,26 0,09  
B. Petrol 102 102 0,62  
Seans Raporu 17:59
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