***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 09:16
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.173.486,166 TRY 94,5515
Halka açık kısım 8.826.513,834 TRY 5,4485
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059512
BIST
12:123.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,89
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:1218,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:1218,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
12:12998,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,73
|Açılış
|: 998,56
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|KNFRT
|10,57
|24.171.931
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.978.592
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|43.208.647
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.394.059
|% 9,94
|
|CLEBI
|434,40
|132.590.837
|% 9,39
|
|MTRKS
|47,52
|1.979.065
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|DITAS
|25,18
|8.240.353
|% -4,77
|
|OSMEN
|32,00
|4.007.981
|% -4,76
|
|AKBNK
|12,67
|2.441.972.295
|% 6,92
|
|THYAO
|71,65
|2.363.047.636
|% 0,77
|
|HALKB
|8,37
|1.595.139.558
|% -1,76
|
|YKBNK
|7,48
|1.519.527.319
|% -1,19
|
|VAKBN
|7,57
|1.110.243.664
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,48
|1.519.527.319
|% -1,19
|
|AKBNK
|12,67
|2.441.972.295
|% 6,92
|
|EKGYO
|4,05
|789.052.812
|% 1,25
|
|HALKB
|8,37
|1.595.139.558
|% -1,76
|
|VAKBN
|7,57
|1.110.243.664
|% -1,17
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2148
|18,2249
|% 0,16
|
|Euro
|18,1809
|18,1887
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,9993
|21,1046
|% 0,30
|
|Frank
|18,5232
|18,6347
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8330
|4,8572
|% 0,15
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,07
|
|Altın Gr.
|999
|999
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.729
|6.782
|17,00
|
|Yarım
|3.279
|3.316
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|2,74
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25YATAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 17.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 526, 149 adet işlem
-
12:24YAYLA
Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 654, 120 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 3, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 25, 567.00 milyon TL de
-
12:22YAYLA
Yüzde 7.90 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 636, 536 adet işlem
-
12:21HLGYO
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 218, 409 adet işlem