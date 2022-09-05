***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 09:14
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.039.839,166 TRY 94,469
Halka açık kısım 8.960.160,834 TRY 5,531
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060027
BIST
11:143.278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 54,78
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:1418,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:1418,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0164
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:141.003,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.002,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ICBCT
|7,93
|31.545.251
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.829.935
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.324.294
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,70
|165.450.353
|% 9,47
|
|SMRTG
|44,44
|134.538.181
|% 9,24
|
|MTRKS
|42,78
|46.479.981
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,45
|6.993.838
|% -7,28
|
|MIPAZ
|7,60
|20.872.222
|% -6,98
|
|ULUSE
|133,00
|24.776.280
|% -6,60
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,60
|2.697.979.999
|% 2,51
|
|YKBNK
|8,08
|2.276.562.035
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,50
|1.849.626.037
|% 3,61
|
|EKGYO
|4,24
|1.609.329.644
|% 4,69
|
|GARAN
|24,66
|1.291.846.869
|% 1,15
|
|EKGYO
|4,24
|1.609.329.644
|% 4,69
|
|YKBNK
|8,08
|2.276.562.035
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,50
|1.849.626.037
|% 3,61
|
|ISCTR
|9,16
|1.165.492.305
|% 3,62
|
|HALKB
|9,71
|1.024.642.931
|% 8,13
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2278
|% 0,15
|
|Euro
|18,0982
|18,1087
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,8558
|20,9604
|% -0,16
|
|Frank
|18,4621
|18,5733
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8321
|4,8563
|% 0,11
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,10
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.757
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|2,05
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:28VKGYO
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 511, 551 adet işlem
-
11:25KNFRT
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 826 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 3, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 23, 941.00 milyon TL de
-
11:23ICBCT
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 336 adet işlem
-
11:22ISMEN
Yüzde 5.20 oranında artışla 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 318 adet işlem