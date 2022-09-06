***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.09.2022 09:10
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 152.851.173,166 TRY 94,3526
Halka açık kısım 9.148.826,834 TRY 5,6474
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060335
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2300
En Düşük
18,1962
18:0518,1603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0670
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1764
En Düşük
18,0825
18:051.006,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.006,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2201
|18,2307
|% 0,08
|
|Euro
|18,1465
|18,1606
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0358
|21,1413
|% 0,52
|
|Frank
|18,5321
|18,6438
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8337
|4,8579
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.783
|6.847
|35,00
|
|Yarım
|3.305
|3.348
|17,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,33
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de