***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.09.2022 10:00
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 152.178.763,166 TRY 93,9375
Halka açık kısım 9.821.236,834 TRY 6,0625
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062509
BIST
10:543.705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 55,36
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
10:5418,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2559
En Düşük
18,2119
10:5418,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0722
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
10:541.011,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.011,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:54
|VKFYO
|7,38
|17.385.762
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|1.807.597
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|1.272.481.484
|% 9,98
|
|CMENT
|67,85
|884.289
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|34.275.676
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,47
|74.431.310
|% -7,83
|
|ZRGYO
|5,03
|56.643.574
|% -5,63
|
|TSPOR
|4,84
|52.983.162
|% -5,10
|
|AKBNK
|18,36
|2.893.501.969
|% 4,85
|
|THYAO
|77,30
|2.771.336.834
|% 3,14
|
|ISCTR
|12,46
|2.528.463.242
|% -0,72
|
|ASELS
|33,50
|2.119.894.931
|% 3,91
|
|YKBNK
|10,04
|2.099.913.956
|% 3,61
|
|EKGYO
|5,42
|1.563.889.409
|% 1,31
|
|YKBNK
|10,04
|2.099.913.956
|% 3,61
|
|ISCTR
|12,46
|2.528.463.242
|% -0,72
|
|AKBNK
|18,36
|2.893.501.969
|% 4,85
|
|ADESE
|1,22
|115.379.703
|% 6,09
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2290
|18,2559
|% 0,22
|
|Euro
|18,5099
|18,5209
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3115
|21,4184
|% 0,37
|
|Frank
|19,1172
|19,2323
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.798
|6.857
|1,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|1,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,78
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:06ADESE
Yüzde 6.09 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 417, 615 adet işlem
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 58 artarak (% 1.83 ) 4, 099
-
11:05XU100
Endeks 3, 701 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 29, 630.00 milyon TL de
-
11:05AFYON
Yüzde 4.57 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 861, 649 adet işlem
-
11:04INVEO
Yüzde 6.13 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 521, 615 adet işlem