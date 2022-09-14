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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2022 09:28
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 152.019.278,166 TRY 93,8391
Halka açık kısım 9.980.721,834 TRY 6,1609




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062964


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BIST En Aktif Hisseler12:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 23,12 9.229.780 % 9,99  
COSMO 43,60 543.518 % 9,99  
RODRG 40,18 3.730.432 % 9,96  
HURGZ 2,94 73.194.129 % 9,70  
DESA 31,44 31.258.407 % 9,02  
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12:27 Alış Satış %  
Dolar 18,2529 18,2566 % 0,04  
Euro 18,2725 18,2893 % 0,53  
Sterlin 21,0180 21,1234 % 0,51  
Frank 18,9124 19,0264 % 0,08  
Riyal 4,8413 4,8656 % 0,01  
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12:27 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.000 1.000 0,76  
Cumhuriyet 6.718 6.820 -4,00  
Tam 6.755 6.808 -8,00  
Yarım 3.292 3.329 -3,00  
Çeyrek 1.651 1.664 -2,00  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,09  
Seans Raporu 12:27
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