***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2022 09:25
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 151.704.278,166 TRY 93,6446
Halka açık kısım 10.295.721,834 TRY 6,3554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063258
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 94,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 94,1000
|
18,2757
En Düşük
18,2314
18:0518,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:0511,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,12
|Açılış
|: 11,40
|
|Önceki Kapanış
|: 11,53
|
11,55
En Düşük
11,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|56,60
|89.081.165
|% 150,00
|
|CEOEM
|12,55
|15.027.120
|% 4,15
|
|DERHL
|8,39
|19.183.484
|% 0,00
|
|DNISI
|6,35
|11.465.786
|% 0,00
|
|BIOEN
|10,77
|61.354.472
|% 0,00
|
|DERHL
|8,39
|19.183.484
|% 0,00
|
|DNISI
|6,35
|11.465.786
|% 0,00
|
|BIOEN
|10,77
|61.354.472
|% 0,00
|
|CANTE
|79,85
|5.665.250
|% 0,00
|
|BOBET
|6,20
|24.187.272
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 0,00
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2565
|18,2609
|% 0,17
|
|Euro
|18,2285
|18,2483
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9551
|21,0602
|% -0,15
|
|Frank
|18,8681
|18,9817
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8413
|4,8655
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-8,99
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.698
|6.773
|-19,00
|
|Yarım
|3.264
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS