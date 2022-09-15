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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 09:25
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 151.704.278,166 TRY 93,6446
Halka açık kısım 10.295.721,834 TRY 6,3554




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063258


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 56,60 89.081.165 % 150,00  
CEOEM 12,55 15.027.120 % 4,15  
DERHL 8,39 19.183.484 % 0,00  
DNISI 6,35 11.465.786 % 0,00  
BIOEN 10,77 61.354.472 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2565 18,2609 % 0,17  
Euro 18,2285 18,2483 % 0,24  
Sterlin 20,9551 21,0602 % -0,15  
Frank 18,8681 18,9817 % -0,04  
Riyal 4,8413 4,8655 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.688 -8,99  
Altın Gr. 991 991 -4,23  
Cumhuriyet 6.731 6.832 8,00  
Tam 6.698 6.773 -19,00  
Yarım 3.264 3.311 -10,00  
Çeyrek 1.637 1.655 -5,00  
Gümüş.Ons 19,38 19,41 -0,24  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 -0,12  
B. Petrol 94,01 94,01 -0,09  
Seans Raporu 18:05
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