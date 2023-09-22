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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2023 22:13
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel BİNİCİ Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler ) / CFO Türkiye +90 224 573 4263 sibel.binici@doktas.com - -
Ufuk ÖNÇIRAK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi +90 224 573 4263 yatirimciiliskileri@doktas.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 205740 / 701858




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196966


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 30,80 702.160.731 % 10,00  
FONET 20,68 68.999.151 % 10,00  
RAYSG 56,10 95.922.776 % 10,00  
ISBTR 321.084,00 4.816.260 % 10,00  
TETMT 2.145,00 58.305.037 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1584 27,1643 % 0,16  
Euro 28,9101 28,9450 % 0,15  
Sterlin 33,1398 33,3060 % -0,31  
Frank 29,8203 29,9999 % -0,14  
Riyal 7,2196 7,2559 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 4,70  
Altın Gr. 1.681 1.682 7,10  
Cumhuriyet 11.367 11.539 70,00  
Tam 11.103 11.205 15,00  
Yarım 5.569 5.626 8,00  
Çeyrek 2.776 2.813 4,00  
Gümüş.Ons 23,52 23,56 0,13  
Gümüş Gr. 20,56 20,57 0,15  
B. Petrol 93,61 93,61 0,31  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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