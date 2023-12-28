***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSibel BİNİCİ Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler ) / CFO Türkiye +90 224 573 4263 sibel.binici@doktas.com - -Elif BATTAL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi +90 224 573 4263 yatirimciiliskileri@doktas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 213831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230322BIST