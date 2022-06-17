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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

17.06.2022 13:58
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 116.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %39,66 artış ile 162.000.000 TL'ye artırılması ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.06.2022 ila 16.06.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 45.993.529,755 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 6.470,245 TL'dir. Kalan 6.470,245 TL'ye karşılık paylar, 20-21 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" ekte yer almaktadır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037908


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Tam 6.815 6.921 -45,00  
Yarım 3.346 3.385 -22,00  
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