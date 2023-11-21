Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

21.11.2023 15:21
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 06.11.2023 ila 20.11.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
-       Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 161.971.744,299 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 28.255,701 TL'dir. Kalan 28.255,701 TL'ye karşılık paylar, 23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
-       Halka arz esaslarını içeren "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" ekte yer almaktadır.
-       Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
        
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219132


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:278.012
Değişim :  0,83% |  65,98
Açılış :  7.994  
Önceki Kapanış :  7.946  
En Düşük
7.945 En Yüksek
8.038
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 25,54 432.809.105 % 9,99  
MRSHL 1.619,00 26.823.555 % 9,99  
BYDNR 39,02 75.804.820 % 9,98  
ULUSE 178,60 98.158.218 % 9,98  
POLTK 13.662,50 224.860.798 % 9,98  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Dolar 28,7897 28,8050 % 0,23  
Euro 31,5567 31,5752 % 0,34  
Sterlin 36,0208 36,2014 % 0,55  
Frank 32,4732 32,6688 % 0,43  
Riyal 7,6512 7,6895 % 0,19  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,97 24,00 % 0,66  
Platin 933,50 936,60 % 0,66  
Paladyum 1.080,59 1.085,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,10 82,10 % 0,66  
Altın Ons 2.004,66 2.004,91 % 0,66  
Seans Raporu 17:27
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru