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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

21.04.2022 09:51
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gündem     :  Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi
  
TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
  
Karar:
  
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :
  
 Başkan    Hasan Basri AKTAN
  
 Üye         Atilla ZEYBEK
  
 Üye         Ömer Lütfi ERTEN
  
 
  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :
  
Başkan   Atilla ZEYBEK
  
Üye         Nuri OKUTAN
  
Üye         Ömer Lütfi ERTEN
  
Üye         Sibel BİNİCİ
  
 
  
Riskin Erken Saptanması Komitesine :
  
Başkan    Atilla ZEYBEK
  
Üye         Hasan Basri AKTAN
  
Üye         Ömer Lütfi ERTEN
  
Üye         Yaylalı GÜNAY
  
 
Ayrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,
  
(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (GMY/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022600


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