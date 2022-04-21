***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2022 09:51
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Gündem : Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi
TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar:
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :
Başkan Hasan Basri AKTAN
Üye Atilla ZEYBEK
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :
Başkan Atilla ZEYBEK
Üye Nuri OKUTAN
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Üye Sibel BİNİCİ
Riskin Erken Saptanması Komitesine :
Başkan Atilla ZEYBEK
Üye Hasan Basri AKTAN
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Üye Yaylalı GÜNAY
Ayrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,
(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (GMY/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022600
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BIST En Aktif Hisseler12:36
|SMART
|6,27
|22.264.852
|% 10,00
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|DAGHL
|23,32
|8.557.023
|% 10,00
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|TRCAS
|5,79
|51.871.730
|% 9,87
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|EKGYO
|3,16
|2.203.801.521
|% 8,59
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|TRGYO
|7,74
|102.730.894
|% 7,20
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|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
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|HUNER
|3,15
|102.835.947
|% -6,53
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|MEPET
|3,46
|5.315.059
|% -4,95
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|AVGYO
|3,01
|11.199.396
|% -3,53
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|PNLSN
|11,73
|15.062.205
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|EKGYO
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|THYAO
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|1.815.423.218
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|GARAN
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|% 1,69
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|ASELS
|28,24
|1.210.824.475
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|YKBNK
|5,33
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|EKGYO
|3,16
|2.203.801.521
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|ODAS
|2,59
|426.561.194
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|YKBNK
|5,33
|846.643.320
|% 0,38
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|GARAN
|14,43
|1.659.738.826
|% 1,69
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|DOHOL
|3,91
|426.389.384
|% 1,82
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|Alış
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|Dolar
|14,6807
|14,6840
|% 0,09
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|Euro
|16,0335
|16,0424
|% 0,69
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|Sterlin
|19,1240
|19,2199
|% 0,05
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|Frank
|15,4256
|15,5185
|% 0,13
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|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,08
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|Alış
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|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,45
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|Altın Gr.
|918
|918
|-5,58
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|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-13,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-12,85
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|Yarım
|2.932
|3.007
|-6,21
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|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-3,11
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|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,28
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|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,13
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|B. Petrol
|108
|108
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