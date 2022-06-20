***DOKTA* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
20.06.2022 17:33
celleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.`nin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 116.000.000. TL`den 162.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 46.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 6.470,245 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını Ortaklığın ilişkili taraflarından (hakim ortak) Çelik Holding A.Ş. satın almıştır. Çelik Holding A.Ş.'nin işlem öncesinde Ortaklıkta sahip olduğu pay oranı %94,71'dir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Çelik Holding A.Ş. 6.469,245 % 99,98 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038294
BIST
17:382.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,08
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:3817,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:3818,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0937
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:381.024,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.024,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:38
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.028.723
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,76
|143.747.882
|% -5,34
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|RAYSG
|12,10
|1.849.572
|% -4,65
|
|THYAO
|51,00
|6.772.765.344
|% 5,85
|
|EREGL
|27,78
|4.318.207.668
|% -3,68
|
|SISE
|22,16
|1.530.539.553
|% 1,19
|
|SASA
|45,70
|1.451.439.190
|% -0,74
|
|TUPRS
|260,40
|1.135.814.790
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|862.637.422
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,88
|913.782.295
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|691.705.279
|% 2,53
|
|EREGL
|27,78
|4.318.207.668
|% -3,68
|
|THYAO
|51,00
|6.772.765.344
|% 5,85
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3302
|17,3379
|% 0,07
|
|Euro
|18,2638
|18,2792
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,1373
|21,2433
|% 0,11
|
|Frank
|17,8482
|17,9557
|% 0,38
|
|Riyal
|4,6057
|4,6288
|% 0,05
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.788
|6.890
|-76,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,56
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53KONYA
Yüzde 4.80 oranında artışla 950.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 960 adet işlem
-
17:51SANEL
Yüzde 9.31 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 138 adet işlem
-
17:50ETYAT
Yüzde 9.82 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 885, 247 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 76 artarak (% 0.28 ) 2, 784
-
17:49XU100
Endeks 2, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 34, 843.00 milyon TL de