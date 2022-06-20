Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

20.06.2022 17:33
***DOKTA* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %

celleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.`nin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 116.000.000. TL`den 162.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 46.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 6.470,245 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını Ortaklığın ilişkili taraflarından (hakim ortak) Çelik Holding A.Ş. satın almıştır. Çelik Holding A.Ş.'nin işlem öncesinde Ortaklıkta sahip olduğu pay oranı %94,71'dir.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Çelik Holding A.Ş. 6.469,245 % 99,98 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038294


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:382.537
Değişim :  0,16% |  4,08
Açılış :  2.549  
Önceki Kapanış :  2.533  
En Yüksek
2.555 En Düşük
2.511
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 29,00 187.641 % 20,53  
EGEEN 2.205,50 193.028.723 % 10,00  
ORMA 31,46 642.256 % 10,00  
LIDFA 11,66 3.822.218 % 10,00  
ULUSE 167,60 29.620.491 % 9,97  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Dolar 17,3302 17,3379 % 0,07  
Euro 18,2638 18,2792 % 0,52  
Sterlin 21,1373 21,2433 % 0,11  
Frank 17,8482 17,9557 % 0,38  
Riyal 4,6057 4,6288 % 0,05  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -2,33  
Altın Gr. 1.023 1.024 -1,36  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.788 6.890 -76,00  
Yarım 3.333 3.370 -37,00  
Çeyrek 1.669 1.685 -18,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,57 -0,11  
Gümüş Gr. 12,02 12,04 -0,05  
B. Petrol 113 113 -0,56  
Seans Raporu 17:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru