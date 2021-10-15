***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2021 09:11
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970942
BIST
11:571.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:579,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:5710,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0177
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:57528,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,73
|Açılış
|: 528,50
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler11:57
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,30
|18.726.107
|% 6,79
|
|PENGD
|3,59
|17.628.011
|% 5,59
|
|SARKY
|13,14
|16.334.619
|% 4,95
|
|CEOEM
|10,29
|66.148.570
|% 4,89
|
|BAYRK
|8,91
|1.498.154
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.755.877
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.863
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,66
|63.790.657
|% -9,84
|
|GARAN
|9,06
|1.093.997.912
|% -2,16
|
|TUPRS
|128,20
|416.158.164
|% 2,56
|
|THYAO
|14,43
|323.404.277
|% 0,91
|
|ASELS
|16,60
|262.801.456
|% 0,18
|
|EREGL
|17,57
|257.024.530
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,86
|236.326.973
|% 1,09
|
|GARAN
|9,06
|1.093.997.912
|% -2,16
|
|YKBNK
|2,37
|236.324.922
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|138.039.806
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,17
|199.976.275
|% -1,52
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2046
|9,2081
|% 0,33
|
|Euro
|10,6854
|10,6910
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,5891
|12,6522
|% 0,57
|
|Frank
|9,9296
|9,9894
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4461
|2,4584
|% 0,22
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-10,90
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.473
|3.561
|-15,16
|
|Yarım
|1.679
|1.722
|-7,34
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,67
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,82
|