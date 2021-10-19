***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2021 09:10
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971336
BIST
10:251.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,47
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.424
10:259,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0420
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:2510,8230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,7921
10:25531,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,65
|Açılış
|: 531,46
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:25
|PRKAB
|18,67
|26.093.102
|% 8,55
|
|TLMAN
|33,98
|31.055.812
|% 8,49
|
|FRIGO
|22,78
|9.244.870
|% 6,75
|
|MERIT
|33,98
|19.411.280
|% 6,05
|
|BAYRK
|8,89
|10.522.981
|% 5,83
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,08
|24.920.615
|% -6,58
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|NUGYO
|14,60
|3.662.245
|% -2,34
|
|OZBAL
|17,08
|8.011.963
|% -2,18
|
|GARAN
|8,91
|319.189.770
|% 1,25
|
|FROTO
|173,20
|218.597.568
|% 4,09
|
|GUBRF
|53,00
|176.285.692
|% -2,03
|
|KRDMD
|7,16
|156.400.387
|% -0,56
|
|ASELS
|16,46
|142.004.032
|% 1,17
|
|GARAN
|8,91
|319.189.770
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,93
|43.594.661
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,16
|156.400.387
|% -0,56
|
|ODAS
|1,44
|30.424.997
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,15
|75.482.810
|% 1,38
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2856
|9,2888
|% -0,45
|
|Euro
|10,8064
|10,8230
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,7660
|12,8301
|% -0,11
|
|Frank
|10,0533
|10,1138
|% -0,12
|
|Riyal
|2,4693
|2,4816
|% -0,49
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|14,55
|
|Altın Gr.
|531
|532
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,08
|0,11
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,47
|
Seans Raporu
10:25
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, KRDMD
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10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 11 artarak (% 0.73 ) 1, 256
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10:34
PRKAB, MEDTR, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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DOKTA, RALYH, SONME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında