***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2021 09:09
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971510
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3258
En Düşük
9,2835
18:0510,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0381
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8710
En Düşük
10,8059
18:05532,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,81
|Açılış
|: 532,44
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
532,60
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3207
|9,3241
|% 0,32
|
|Euro
|10,8552
|10,8642
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,8147
|12,8790
|% 0,31
|
|Frank
|10,0385
|10,0989
|% 0,13
|
|Riyal
|2,4753
|2,4877
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|7,10
|
|Altın Gr.
|531
|531
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,36
|