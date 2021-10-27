***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2021 09:18
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972647
BIST
12:031.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,69
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:039,5123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0234
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0311,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:03545,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -4,03
|Açılış
|: 545,91
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:03
|HEDEF
|2,84
|2.874.915
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.875.247
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,70
|35.606.620
|% 8,04
|
|MAKTK
|3,58
|67.616.656
|% 7,19
|
|JANTS
|62,50
|113.893.921
|% 6,56
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|131.270.436
|% -4,90
|
|ATAGY
|4,04
|752.867
|% -4,04
|
|ANGEN
|21,62
|86.901.591
|% -3,74
|
|OTKAR
|339,60
|85.809.102
|% -3,66
|
|GARAN
|9,42
|1.234.796.967
|% 1,95
|
|EREGL
|19,51
|650.331.987
|% -2,45
|
|ASELS
|16,40
|551.017.434
|% -3,36
|
|AKBNK
|5,70
|504.163.299
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,65
|494.282.123
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,63
|366.007.950
|% 1,15
|
|GARAN
|9,42
|1.234.796.967
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,97
|227.066.639
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|504.163.299
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.253.821
|% 1,05
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5080
|9,5123
|% -0,25
|
|Euro
|11,0435
|11,0495
|% -0,16
|
|Sterlin
|13,0018
|13,0670
|% -0,68
|
|Frank
|10,3081
|10,3702
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5259
|2,5386
|% -0,39
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-5,05
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.602
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.584
|3.674
|-6,46
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,12
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,96
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:15XU100
Endeks 1, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 10, 301.00 milyon TL de
-
12:15BERA
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 101, 040 adet işlem
-
12:14ATAGY
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 611 adet işlem
-
12:13BERA
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 858, 991 adet işlem
-
12:12ASELS
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 528, 423 adet işlem