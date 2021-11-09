***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2021 09:20
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976122
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
0
En Düşük
0
18:059,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7306
En Düşük
9,6593
18:0511,2869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0645
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,71
|Açılış
|: 570,33
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
570,67
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 78,90
|
|SISE
|8,97
|849.120.153
|% 0,00
|
|POLHO
|2,82
|24.243.386
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|179.671.128
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,03
|358.925
|% 0,00
|
|INVEO
|29,26
|30.747.608
|% -7,41
|
|OTKAR
|335,60
|96.806.919
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,40
|181.922.236
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,18
|93.795.374
|% 0,00
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 0,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 0,00
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 0,00
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 0,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7112
|9,7182
|% 0,42
|
|Euro
|11,2750
|11,2869
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1478
|13,2137
|% 0,43
|
|Frank
|10,6101
|10,6740
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5821
|2,5951
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,50
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
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17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem