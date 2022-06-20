***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.06.2022 17:43
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarakdiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038297
BIST
17:412.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:4117,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:4118,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:411.024,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.024,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:39
|EGEEN
|2.205,50
|193.028.723
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.820.463
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,78
|144.394.964
|% -5,26
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|RAYSG
|12,11
|1.861.682
|% -4,57
|
|THYAO
|50,80
|6.822.086.388
|% 5,44
|
|EREGL
|27,72
|4.345.150.564
|% -3,88
|
|SISE
|22,14
|1.543.362.967
|% 1,10
|
|SASA
|45,66
|1.465.053.210
|% -0,83
|
|TUPRS
|260,10
|1.139.884.145
|% -3,09
|
|ODAS
|3,10
|883.154.842
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,88
|914.887.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|703.832.703
|% 2,53
|
|EREGL
|27,72
|4.345.150.564
|% -3,88
|
|THYAO
|50,80
|6.822.086.388
|% 5,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3202
|17,3316
|% 0,04
|
|Euro
|18,2647
|18,2785
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,1353
|21,2413
|% 0,10
|
|Frank
|17,8471
|17,9546
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6056
|4,6287
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,68
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.788
|6.890
|-76,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,54
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 79 artarak (% 0.17 ) 2, 271
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, LIDFA, ORMA, DOKTA, ULUSE, ETILR, ETYAT, ULUUN
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17:54
KARYE, EGEEN, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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